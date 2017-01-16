Разбившейся под Бишкеком Boeing шел на посадку с опозданием

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Манас

«Пока ничего не известно о причинах падения самолета. Могу только добавить, что борт прибывал с опозданием от расписания. Он шел с задержкой», — сообщила собеседница агентства.

В пресс-службе аэропорта отказались комментировать информацию о том, что самолет не смог совершить посадку с первого раза и пытался уйти на второй круг.

Напомним, Грузовой Boeing 747 компании Turkish Airlines рейсом Гонконг - Бишкек упал вблизи аэропорта киргизской столицы в 4.31 по московскому времени. Boeing рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта. Погибли три члена экипажа, четвертый выжил. По предварительным данным, жертвами стали более 20 человек.