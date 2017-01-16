При падении Boeing 747 под Бишкеком погибли двадцать человек
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При падении Boeing 747 под Бишкеком погибли двадцать человек

При падении Boeing 747 под Бишкеком погибли двадцать человек
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Двадцать человек погибли при падении грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком, повреждены около 15 домов дачного поселка в окрестностях аэропорта, сообщил РИА Новости представитель МЧС Киргизии.
Грузовой Boeing 747 турецких авиалиний упал под Бишкеком утром в понедельник, самолет выполнял рейс Гонконг-Бишкек. По данным МЧС Киргизии, самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта. В результате падения загорелись два дома. Тушение пожара на месте ЧП продолжается. Ранее сообщалось о 15 погибших жителях поселка, из которых шестеро дети, и трех погибших членах экипажа самолета.
"По предварительным данным, разрушено около 15 жилых домов поселка, в них погибли 20 человек", — рассказал представитель МЧС.
В настоящий момент уточняется точное количество жителей пострадавших домов.
На месте падения самолета в Сокулукском районе находятся первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.
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