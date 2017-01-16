При падении Boeing 747 под Бишкеком погибли двадцать человек

Двадцать человек погибли при падении грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком, повреждены около 15 домов дачного поселка в окрестностях аэропорта, сообщил РИА Новости представитель МЧС Киргизии.

Грузовой Boeing 747 турецких авиалиний упал под Бишкеком утром в понедельник, самолет выполнял рейс Гонконг-Бишкек. По данным МЧС Киргизии, самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта. В результате падения загорелись два дома. Тушение пожара на месте ЧП продолжается. Ранее сообщалось о 15 погибших жителях поселка, из которых шестеро дети, и трех погибших членах экипажа самолета.

"По предварительным данным, разрушено около 15 жилых домов поселка, в них погибли 20 человек", — рассказал представитель МЧС.

В настоящий момент уточняется точное количество жителей пострадавших домов.