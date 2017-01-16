В Приморье браконьеры тяжело ранили тигренка

Экологи и полиция ищут злоумышленников, ранивших тигренка в Приморье, за жизнь хищника борются ветеринары, сообщает Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

"В пятницу в Пожарском районе Приморского края был обнаружен раненый тигренок. Пострадавшее животное доставлено в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где сейчас ветеринары борются за его жизнь. При осмотре выяснилось, что пострадавший тигр – самец, предположительно пяти-семи месяцев", — говорится в сообщении.

Тигренку была оказана первая медицинская помощь: рану обработали, ввели обезболивающее и антибиотики. У животного имеются значительные повреждения, скорее всего, потребуется операция, и не одна, сообщают ученые. Состояние тигра стабильно тяжелое, реакция на человека слабая, от пищи он отказывается и пока только пьет.

По словам директора дальневосточного филиала центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, ситуация тяжелая, и не всё зависит от ветеринаров. "Мы надеемся, что сотрудники полиции приложат все усилия и найдут злоумышленников. По понятным причинам не разглашается характер ранения, но оно достаточно серьезное, и то, что тигрёнок жив, уже можно считать чудом. Наша организация готова выплатить вознаграждения за достоверную информацию об обстоятельствах преступления и виновных в этом лицах с гарантией конфиденциальности", — сказал Арамилев.

Тигренок находился под опекой мамы – тигрицы, которая осталась жива, также остался жив брат или сестра хищника. Специалисты отмечают, что тигренок достаточно упитан, обезвоживания у него не наблюдалось.

"Выстрел поставил маленького хищника на грань жизни и смерти, вырвав его из семьи. После изъятия тигрица приходила на место происшествия в поисках своего малыша… Усилиями специалистов центра и ветеринаров ПГСХА ведется борьба за его жизнь", — сказал руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко

Информацию о происшествии можно сообщить по электронной почте feb@amur-tiger.ru или по телефону 8 (423) 222-14-48, либо по телефону горячей линии департамента охотничьего надзора 239-09-90.