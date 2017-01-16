В Приморье в ДТП погиб известный шеф-повар, снимавшийся в телепроекте

Известный шеф-повар Илья Посохин, участвовавший в телепроекте "Адская кухня", разбился насмерть, выехав на своем автомобиле на встречную полосу в Приморье.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на брата Посохина, шеф-повар попал ДТП в Анучинском районе ночью 16 января. На страницах Посохина в социальных сетях друзья и знакомые выражают соболезнования из-за его смерти.

Представитель краевого ГИБДД рассказал РИА Новости, что авария произошла в Анучинском районе около 21.00 накануне.

"Водитель Toyota Premio 1982 года рождения не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan Tino. Водитель Premio скончался на месте, водитель и пассажир Tino, а также пассажир Premio госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

Телепроект РЕН-ТВ "Адская кухня", одним из участников которого был Посохин, выходил в 2012-2013 годах. Посохин является золотым и серебряным призером IV Приморского кулинарного фестиваля, четырехкратным дипломантом Кремлевских кулинарных международных соревнований, серебряным призером и обладателем Открытого кулинарного кубка главы Владивостока, бронзовым призером всероссийского фестиваля "Кулинарное наследие — Дальний Восток". Работал в ряде ресторанов Владивостока.