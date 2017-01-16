СМИ: в Иордании три льва растерзали ветеринара и его помощника
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СМИ: в Иордании три льва растерзали ветеринара и его помощника

В Иордании три льва растерзали ветеринара и его помощника
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В заповеднике в Иордании три хищных льва атаковали ветеринара и его помощника. Оба сотрудника скончались. Об этом сообщает The Sun.
Животные напали на ветеринара и его помощника пакистанского происхождения в сафари-парке, который находится в провинции Эль-Балка.
Львы-убийцы были усыплены, рассказал сотрудник службы безопасности сафари-парка на условиях анонимности. В настоящий момент полиция начала расследование происшествия.
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