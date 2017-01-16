Состав "Аэроэкспресса" сбил мужчину в Долгопрудном

"Аэроэкспресс" насмерть сбил пожилого мужчину в подмосковном Долгопрудном, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"Сегодня вечером "Аэроэкспресс" в районе станции Долгопрудная насмерть сбил 70-летнего мужчину, который переходил пути по деревянному настилу перед близкоидущим составом. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа", - сказали в пресс-службе.