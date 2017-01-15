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СК подтвердил смерть второго ребенка, провалившегося под лед на Кубани
Управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю подтвердило обнаружение тела второго подростка, провалившегося под лед на реке Кирпили.
Управление СК РФ по Краснодарскому краю сообщило в воскресенье, что пять подростков переходили реку Кирпили в районе поселка Садовод Тимашевского района и провалились под лед. Спасатели сообщили, что один ребенок был спасен, тело еще одного было извлечено из водоема. Позже источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что второй пропавший подросток также найден погибшим. Поиски пропавших продолжаются.
"Обнаружено тело еще одного ребенка", — сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
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