Разноцветные столбы света зафиксировали в Канаде

Разноцветные световые столбы повисли над городом Онтарио в центральной части Канады. Местный житель Тимми Джо Элзинг зафиксировал необычное природное явление на камеру мобильного телефона и выложил на YouTube.

Канадец рассказывает, что принял разноцветные колонны за северное сияние.

Необычное явление объясняется присутствием мельчайших ледяных кристаллов на большой высоте. В нормальных погодных условиях они находятся высоко в атмосфере, а в холодные зимние ночи опускаются к Земле. Льдинки отражают искусственный свет из городских источников, например, от фар машин.

Схожее явление — полярное сияние — можно увидеть в Подмосковье. В городе Московский оно его искусственно проецируется на небо. Это возможно благодаря практически точному воспроизведению световых эффектов, сопровождающих этот феномен.