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Разноцветные столбы света зафиксировали в Канаде
Фото: 360tv.ru
Разноцветные световые столбы повисли над городом Онтарио в центральной части Канады. Местный житель Тимми Джо Элзинг зафиксировал необычное природное явление на камеру мобильного телефона и выложил на YouTube.
Канадец рассказывает, что принял разноцветные колонны за северное сияние.
Необычное явление объясняется присутствием мельчайших ледяных кристаллов на большой высоте. В нормальных погодных условиях они находятся высоко в атмосфере, а в холодные зимние ночи опускаются к Земле. Льдинки отражают искусственный свет из городских источников, например, от фар машин.
Схожее явление — полярное сияние — можно увидеть в Подмосковье. В городе Московский оно его искусственно проецируется на небо. Это возможно благодаря практически точному воспроизведению световых эффектов, сопровождающих этот феномен.
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