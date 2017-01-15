Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Детали трагедии в Сити: отец не успел удержать сына
Загадочное падение с головокружительной высоты 18-летнего москвича, которое произошло 14 января на территории делового центра «Москва сити», расследуют столичные стражи порядка. По одной версии молодой человек рухнул с высоты 86 этажа башни «Федерация Восток», по другой для прыжка он взобрался несколькими этажами выше.
Как стало известно «МК», инцидент произошел около 16.00. В это время 36-летний житель столицы прибыл в торговый центр, расположенный на территории «Москва-сити», на шоппинг вместе со своей женой. Припарковав свое авто, супруги направлялись у центральному ядру комплекса, как вдруг услышали громкие крики, доносившиеся неподалеку от входа в башню «Федерация».
- Мы сразу же побежали в ту сторону и увидели, как около одной из припаркованных машин (как выяснилось позже, это был «Гелендваген») собирается толпа, - рассказал «МК» очевидец страшных событий. - Подойдя поближе, я заметил, что крыша иномарки проломлена вовнутрь, а из-под обломков каркаса торчит человеческая рука. Пока жена вызывала врачей и звонила в полицию, мне удалось приблизится к авто. Человек лежал вниз лицом, которое закрывали длинные волосы. И поэтому вначале мне показалось, что это девушка. Однако, оказалось, что парень, совсем молодой.
Вскоре на место трагедии подошел отец погибшего, благодаря котором быстро удалось установить личность упавшего с высоты юноши. Им оказался 18-летний житель Южного округа столицы. Молодой человек вместе со своими родителями проживал в одном из домов в Гурьевском проезде и отличался замкнутым характером.
- Саша всегда сам в себе был, - рассказала родственница погибшего. - В школе вроде ровно учился, тройки, четверки в основном. При этом всегда хотел быть «не такими как все». Волосы себе отрастил, говорил, что в этом часть его индивидуальности. Насколько мне известно, по окончании школы он никуда не поступил, хотел самоопределиться в жизни.
Накануне трагедии мать юноши заметила, что сын пребывает в каком-то странном состоянии и абсолютно не идет на контакт. Своим беспокойством она поделилась с вернувшимся с работы мужем, однако и тому не удалось поговорить с сыном: Александр попросту заперся в своей комнате. На следующий день он ушел из дома ближе к обеду. Отец оправился вслед за ним, на него молодой человек не обращал особого внимания. Через пару часов Александр и его папа добрались до башни «Федерация». Оказавшись в лифте, парень нажал на копку 86 этажа, где располагался открывшийся в середине декабря 2016 года каток. Впрочем, веселиться на коньках юный москвич не собирался: по словам свидетелей, он преодолел несколько лестничных пролетов и выбежал на смотровую площадку, которая была заложена в проект башни еще опальным олигархом Сергеем Полонским, но для посещения была закрыта. Отец последовал за сыном, однако успел увидеть лишь, как тот падает сначала на крышу катка, а потом с нее вниз. От мощного удара о крышу «Гелендвагена» молодой человек умер мгновенно. По факту ЧП сейчас проводится доследственная проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Оставить комментарий