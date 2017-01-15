Детали трагедии в Сити: отец не успел удержать сына

Загадочное падение с головокружительной высоты 18-летнего москвича, которое произошло 14 января на территории делового центра «Москва сити», расследуют столичные стражи порядка. По одной версии молодой человек рухнул с высоты 86 этажа башни «Федерация Восток», по другой для прыжка он взобрался несколькими этажами выше.

Как стало известно «МК», инцидент произошел около 16.00. В это время 36-летний житель столицы прибыл в торговый центр, расположенный на территории «Москва-сити», на шоппинг вместе со своей женой. Припарковав свое авто, супруги направлялись у центральному ядру комплекса, как вдруг услышали громкие крики, доносившиеся неподалеку от входа в башню «Федерация».

- Мы сразу же побежали в ту сторону и увидели, как около одной из припаркованных машин (как выяснилось позже, это был «Гелендваген») собирается толпа, - рассказал «МК» очевидец страшных событий. - Подойдя поближе, я заметил, что крыша иномарки проломлена вовнутрь, а из-под обломков каркаса торчит человеческая рука. Пока жена вызывала врачей и звонила в полицию, мне удалось приблизится к авто. Человек лежал вниз лицом, которое закрывали длинные волосы. И поэтому вначале мне показалось, что это девушка. Однако, оказалось, что парень, совсем молодой.

Вскоре на место трагедии подошел отец погибшего, благодаря котором быстро удалось установить личность упавшего с высоты юноши. Им оказался 18-летний житель Южного округа столицы. Молодой человек вместе со своими родителями проживал в одном из домов в Гурьевском проезде и отличался замкнутым характером.

- Саша всегда сам в себе был, - рассказала родственница погибшего. - В школе вроде ровно учился, тройки, четверки в основном. При этом всегда хотел быть «не такими как все». Волосы себе отрастил, говорил, что в этом часть его индивидуальности. Насколько мне известно, по окончании школы он никуда не поступил, хотел самоопределиться в жизни.