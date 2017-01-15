Следователи выясняют обстоятельства смерти солиста Мариинского театра

В Петербурге СКР начал доследственную проверку обстоятельств смерти солиста Мариинского театра. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на петербургское управление ведомства

Накануне в общежитии театра, расположенного на улице Декабристов, скончался 37-летний Эдуард Цанга – оперный бас Маринки. В СКР решили проверить, не нарушали ли законы медики, обследовавшие музыканта незадолго до кончины.

«Установлено, что 13 января 2017 года мужчина, в связи с плохим самочувствием обращался в медицинское учреждение, от госпитализации отказался. Днем 14 января 2017 года из-за ухудшения состояния здоровья ему была вызвана бригада скорой помощи, однако, при проведении реанимационных мероприятий он скончался», - сообщили в Следственном комитете.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.