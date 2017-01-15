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Впавший в кому российский режиссер эвакуирован из Таиланда
Фото: Facebook
Российский режиссер Федор Кудряшов, впавший в кому в Таиланде, эвакуирован из Бангкока в Москву. Пациент отправлен на родину регулярным рейсом «Аэрофлота» в сопровождении медиков и родственников. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
«На борту организован отсек интенсивной терапии. Российские врачи заранее прибыли в Таиланд, чтобы подготовить его к эвакуации», - сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.
Кудряшов получил серьезную травму в декабре прошлого года в Паттайе. На пляже его сбил гидроцикл. Мужчина получил серьезные травмы и до сих пор находится в коме. Однако, по словам врачей, его состояние постепенно улучшается.
Федор Кудряшов - автор документальных фильмов.
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