Впавший в кому российский режиссер эвакуирован из Таиланда

Российский режиссер Федор Кудряшов , впавший в кому в Таиланде, эвакуирован из Бангкока в Москву. Пациент отправлен на родину регулярным рейсом «Аэрофлота» в сопровождении медиков и родственников. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«На борту организован отсек интенсивной терапии. Российские врачи заранее прибыли в Таиланд, чтобы подготовить его к эвакуации», - сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов

Кудряшов получил серьезную травму в декабре прошлого года в Паттайе. На пляже его сбил гидроцикл. Мужчина получил серьезные травмы и до сих пор находится в коме. Однако, по словам врачей, его состояние постепенно улучшается.

Федор Кудряшов - автор документальных фильмов.