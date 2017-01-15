Причиной падения юноши с башни "Москва-Сити" могла стать попытка селфи

По факту гибели молодого человека, упавшего в субботу с 83-го этажа небоскрёба "Око" комплекса "Москва-Сити", проводится проверка. Следствие рассматривает две версии произошедшего. По одной из них, молодой человек хотел сделать селфи и перелез через ограду смотровой площадки, не удержался и сорвался вниз. По другой - спрыгнул сам.

В субботу с 83-го этажа небоскрёба "Око" комплекса "Москва-Сити" упал 18-летний юноша. Именно там, на высоте более 360-ти метров, находится смотровая площадка.

Тело молодого человека нашли прохожие на припаркованном рядом с башней автомобиле. Юноша получил травмы несовместимые с жизнью.

Версии происшествия разнятся. По одной из них, молодой человек хотел сделать селфи и перелез через ограду смотровой площадки, не удержался и сорвался вниз. По другой - спрыгнул сам. Точные причины трагедии установят следователи и вынесут процессуальное решение, передает "ТВ Центр".