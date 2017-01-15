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Самолет столкнулся с погрузчиком в Домодедово
Самолет Ан-148, который должен был вылететь из аэропорта Домодедово в Саратов, столкнулся с автопогрузчиком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах города.
В результате столкновения у самолета оказался поврежден предкрылок.
Все пассажиры были эвакуированы, пострадавших в результате инцидента нет.
По предварительной версии причиной аварии стало нарушение схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке.
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