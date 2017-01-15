Самолет столкнулся с погрузчиком в Домодедово

Самолет Ан-148, который должен был вылететь из аэропорта Домодедово в Саратов, столкнулся с автопогрузчиком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

В результате столкновения у самолета оказался поврежден предкрылок.

Все пассажиры были эвакуированы, пострадавших в результате инцидента нет.

По предварительной версии причиной аварии стало нарушение схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке.