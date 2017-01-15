Из Таиланда эвакуирован впавший в кому российский режиссер

Российский режиссер Федор Кудряшов , впавший в кому во время отдыха в Таиланде, эвакуирован из Бангкока в Москву. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

В сопровождении медиков и членов семьи Кудряшов вылетел регулярным рейсом "Аэрофлота" , рассказал дипломат. "На борту организован отсек интенсивной терапии. Российские врачи заранее прибыли в Таиланд, чтобы подготовить его к эвакуации", - сообщил собеседник агентства.

Кудряшов получил серьезную травму еще 21 декабря в курортной Паттайе - во время купания на пляже мужчину сбил гидроцикл. Таиландские медики провели Кудряшову несколько операций, однако он до сих пор находится в коме. По словам врачей, его состояние постепенно улучшается. Родственники и друзья режиссера организовали в интернете сбор средств для помощи пострадавшему россиянину.

Федор Кудряшов - автор более 20 кино- и телефильмов. Большинство из них документальные. Работы Кудряшова выходили на каналах "Россия-1", "Россия-24" и НТВ.