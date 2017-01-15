Катастрофа лайнера А320 Egypt Air могла произойти из-за iPhone

Взорвавшийся iPhone мог стать причиной гибели пассажирского лайнера, разбившегося в прошлом году над Средиземным морем. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на французскую газету Le Parisien

Изучая записи камер, следователи обнаружили, что перед взлетом в кабине пилотов находилась сумка с iPhone 6S, iPad mini 4 и двумя аэрозольными парфюмерными флаконами. На видео видно, что пилот выложил гаджеты на приборную панель. Именно из этого места начали поступать первые сигналы об автоматических неполадках.

Таким образом, у следствия появилась гипотеза, что гаджеты могли перегреться и стать причиной пожара на борту. Однако доказательств у следствия пока нет, отмечает издание. Связь между устройствами и пожаром является чисто гипотетической.