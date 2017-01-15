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Катастрофа лайнера А320 Egypt Air могла произойти из-за iPhone
Взорвавшийся iPhone мог стать причиной гибели пассажирского лайнера, разбившегося в прошлом году над Средиземным морем. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на французскую газету Le Parisien.
Изучая записи камер, следователи обнаружили, что перед взлетом в кабине пилотов находилась сумка с iPhone 6S, iPad mini 4 и двумя аэрозольными парфюмерными флаконами. На видео видно, что пилот выложил гаджеты на приборную панель. Именно из этого места начали поступать первые сигналы об автоматических неполадках.
Таким образом, у следствия появилась гипотеза, что гаджеты могли перегреться и стать причиной пожара на борту. Однако доказательств у следствия пока нет, отмечает издание. Связь между устройствами и пожаром является чисто гипотетической.
Аэробус А320 египетской компании EgyptAir вылетел из Парижа в Каир рано утром 19 мая 2016 года. На борту находились 66 человек. Через сутки обломки самолета и вещи пассажиров нашли в Средиземном море. Следователи заявили, что перед крушением на борту лайнера возник пожар, а на телах жертв были обнаружены следы взрывчатых веществ.
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