В Саратовской области семь человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком

Семь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление МВД по Саратовской области. «Водитель, управляя автомашиной Volvo с полуприцепом, двигаясь по направлению из Пензы в сторону Саратова, не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с встречным минивэном Toyota»,— рассказали в ведомстве, добавив, что после оба автомобиля «съехали в кювет».

Региональное управление МВД также отметило, что инцидент произошел на 550-м км трассы Нижний Новгород—Саратов в районе села Тарумовка. «В результате ДТП водитель и шесть пассажиров Toyota от полученных травм скончались на месте»,— отметило ведомство.