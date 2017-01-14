Появились подробности трагедии в «Москва-сити»

Следственного комитета РФ. Появились подробности гибели человека, упавшего с 85 этажа высотки в Москве. Выяснилось, что погиб 18-летний парень. О личности погибшего сообщают Рамблер/новости со ссылкой на московское управление

«Проводится проверка по факту смерти 18-летнего парня в результате падения со смотровой площадки «Москва-Сити». Установлено, что вечером 14 января 2016 года на территории парковки делового центра «Москва-Сити» прохожие обнаружили молодого человека, с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», - сообщает официальный сайт ведомства

Сейчас опрашиваются родственники и очевидцы трагедии.

В подъезд не пускают, только через ресторан. pic.twitter.com/Hxizbsiuru — Between S & Z (@aka_svart) 14 января 2017 г.

Журналистам телеканала РЕН-ТВ удалось пообщаться с отцом погибшего.

«Он привел меня на смотровую вышку. А потом перепрыгнул на крышу катка и спрыгнул», – сказал мужчина.

При этом, мужчина заметил странности в поведении сына еще накануне.

«С вечера был не очень нормальный. Я просто приехал, пошел за ним следом, когда он уходить стал. Пошел за ним следом, смотрю, куда он идет, теряется. Я говорю: "Куда ты идешь?" - (Молодой человек в ответ - Рамблер/новости) «Увидишь»», – рассказал отец погибшего.

Издание Life.ru сообщает имя погибшего - Александр Ш., - и утверждает, что молодой человек был студентом. По данным издания, одни очевидцы утверждают, что Александр делал селфи и по неосторожности упал. Другие говорят, что между юношей и его отцом произошла ссора, после чего юноша забежал на вертолётную площадку и бросился с высоты.

Напомним, сегодня с башни комплекса «Москва-Сити» упал человек. Он скончался на месте от смертельных травм.

85-метровая башня ОКО находится в комплексе "Москва-сити". Это самый масштабный высотный проект в Европе - 354 метра. На крыше расположен ресторан и каток.