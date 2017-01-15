Падение с 83 этажа небоскреба "Москва-Сити": не исключено, что юношу столкнули

Столичные следователи устанавливают причины падения молодого человека с 83 этажа одного из небоскребов "Москва-Сити". Есть версия, что это была неудачная попытка сделать селфи. Впрочем, в правоохранительных органах не исключают, что погибшего столкнули.

По рассказам очевидцев, молодой человек приехал со своим отцом, чтобы покататься на коньках. В небоскребе "Око" на одном из последних этажей есть ледовая площадка под открытым небом. Через некоторое время тело молодого человека обнаружили на автомобильной парковке возле здания. Мужчина упал на автомобиль марки Gelandewagen, сообщает телеканал "Россия 24".