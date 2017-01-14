У голландского журналиста изъяли останки пассажира MH17

Судебно-медицинская экспертиза предметов, изъятых у прилетевшего из Донбасса голландского журналиста Мишеля Спеккерса, показала, среди них был фрагмент человеческой кости. ДНК - тестирование проводил Институт судебной медицины Нидерландов, который установил, что это фрагмент кости пассажира потерпевшего крушение Boeing MH17, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на прокуратуру Голландии

Журналисты Майкл Спеккерс и Стефан Бек полиция задержала в амстердамском аэропорту Схипхол 7 января, по возвращению из Донбасса, где проводили независимое расследование крушения Boeing MH17. Полиции пришлось конфисковать вещи журналистов. Ранее они обещали добровольно предоставить полиции найденные на месте катастрофы предметы. Однако по прибытии не сделали этого. Спеккерс отказался от сотрудничества, и представители полиции забрали его рюкзак и все носители информации (камеры, телефоны и ноутбуки).

Однако журналист и его попутчик не были арестованы, сообщали некоторые СМИ.

Boeing MH17 компании «Малайзийские авиалинии» (Malaysia Airlines), выполнявший рейс из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Расследование катастрофы проводится совместной следственной группой под руководством Нидерландов с участием Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.