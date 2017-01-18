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В аэропорту Благовещенска самолет "ВИМ-Авиа" совершил экстренную посадку
Самолет авиакомпании "ВИМ-Авиа" совершил экстренную посадку в аэропорту Благовещенска, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта "Игнатьево".
"Рейс "Благовещенск-Домодедово" авиакомпании "ВИМ-Авиа" вылетел из Благовещенска в 10.00 (04.00 Мск), экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, самолет благополучно приземлился",- сообщили РИА Новости в справке.
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