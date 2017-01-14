На уральский химический завод совершено нападение

В Свердловской области неизвестные напали на Красноуральский химический завод.Трое сотрудников охраны были госпитализированы с огнестрельными ранениями и травмами, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, охранявшие предприятие люди были без оружия. Заметив проникновение на территорию завода, они попытались задержать нападавших. Сейчас трое охранников находятся в больнице, врачи оказывают им помощь. Пока нападавших задержать не удалось. Было ли что-то похищено с обанкротившегося и неэксплуатируемого предприятия, которое раньше производило взрывчатку, не сообщается. Ранее на предприятии было ликвидировано более 300 тонн опасных веществ.