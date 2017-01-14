Ограбить за 30 секунд: в Аргентине добычей налетчиков стали около 50 тысяч долларов

В пригороде столицы Аргентины Буэнос-Айреса четверо вооруженных преступников ограбили отделение банка, похитив 750 тысяч песо (47 тысяч долларов). На совершение налета им понадобилось всего 30 секунд.

На видеозаписи камеры наблюдения видно, как двое злоумышленников в масках выходят из автомобиля и разбивают молотом стеклянную дверь банка. Еще двое вооруженных винтовками преступников ждали сообщников в машине. Спустя 14 секунд после проникновения в здание грабители вышли с тремя кассетами денег, которые в момент нападения загружались в банкоматы, и сели в автомобиль.

На ограбление банка потребовалось всего 24 секунды, еще шесть секунд один из грабителей потратил на то, чтобы поднять с земли выпавший предмет, передает ТАСС. В течение всего этого времени налетчиками не было сделано ни одного выстрела.

Полиция ведет расследование нападения. По данным местных правоохранительных органов, в нескольких кварталах от ограбленного банка преступники бросили свою машину, пересели в другую и скрылись.