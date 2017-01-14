Задержан последний участник ноябрьского нападения на журналистов в Москве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что все шесть подозреваемых в нападении на журналистов Life на Киевской улице задержаны, последним оказался уроженец Саратовской области. «Сегодня в поселке Развилка Московской области сотрудниками московского уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан последний, шестой участник группы лиц, 12 ноября 2016 года напавших на двоих мужчин в Западном округе столицы и причинивших им телесные повреждения»,— приводит ее слова «РИА Новости».

Напомним, инцидент произошел 12 ноября на Киевской улице в Москве — тогда было совершено нападение на двоих журналистов Life. Пятеро нападавших были задержаны в том же месяце. Было возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), которое впоследствии переквалифицировали по ст. 162 (разбой).