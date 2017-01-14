Неизвестные напали на закрытый химический завод на Урале
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ТАСС

Неизвестные напали на закрытый химический завод на Урале

Неизвестные напали на закрытый химический завод на Урале
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Неизвестные напали на обанкротившийся Красноуральский химический завод в Свердловской области, трое охранников попали в больницу, сообщил в субботу корреспонденту ТАСС источник в экстренных службах.
Эти данные подтвердил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
"На охрану Красноуральского химзавода напали, там есть разные травмы, в том числе и огнестрельные. Люди, охранявшие это предприятие, были без оружия, и когда заметили проникновение на территорию завода, попытались их (нападавших) задержать, но те воспользовались оружием и причинили охране огнестрельные и иные ранения. Сейчас все трое находятся в больнице, врачи оказывают им помощь. Сотрудники полиции принимают меры для раскрытия данного преступления", - сказал Горелых.
Ранее Красноуральский химический завод производил взрывчатку. На неэксплуатируемом предприятии ликвидировано более 300 тонн опасных веществ.
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Валерий Горелых
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