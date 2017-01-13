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В Стамбуле рухнуло шестиэтажное здание
Фото: https://twitter.com/GdSonYedek/
В Стамбуле обрушилось шестиэтажное здание в европейской части города. Инцидент произошел в районе Зейтинбурну. Под завалами могут находиться люди. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на турецкое агентство Dogan.
На настоящий момент известно о двоих пострадавших, их доставили в больницу. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики, продолжается разбор завалов. Как сообщают местные СМИ, ранее здание было признано аварийным и людей в доме не было. Ранеными могли оказаться прохожие. Видео с места обрушения здания было опубликовано в аккаунте Güneydoğu SONDAKİKA в Twitter.
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