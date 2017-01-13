В Шереметьево объяснили счет за парковку на три миллиона рублей

Cчет в три миллиона рублей за парковку на территории столичного аэропорта «Шереметьево» в администрации организации объяснили ошибкой считывающего устройства. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Данное событие имело место при выезде клиента из привокзальной территории терминалов Е и F. При длительных неблагоприятных метеоусловиях (осадки, влажность, перепады температур) считывающее устройство дало сбой. В кратчайшие сроки неисправность была устранена», — заявили агентству в пресс-службе аэропорта.

Водитель автомобиля простоял на парковке не более 45 минут, однако получил счет на сумму в 3 379 800 рублей. По факту мужчина оплатил парковку на сумму в 200 рублей. В пресс-службе аэропорта отметили, что для предотвращения подобных ситуаций будет произведена замена оборудования на более современное и надежное.