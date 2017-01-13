Изъятые из семьи в Москве 12 детей больны СПИДом
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Рамблер/новости

Изъятые из семьи в Москве 12 детей больны СПИДом

Изъятые из семьи в Москве 12 детей больны СПИДом
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В пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой заявили, что из одной московской приемной семьи были изъяты 12 детей, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС. По данным СМИ, дети инфицированы ВИЧ.
По словам представителя пресс-службы, уполномоченный разбирается в возникшей ситуации. Отмечается, что Кузнецова находится в контакте с приемной мамой.
По данным агентства «Интерфакс», все дети инфицированы ВИЧ. К проблеме уже привлечены все профильные службы. Юристы аппарата уполномоченного выехали на место.
Собеседник агентства уточнил, что один родной ребенок оставлен в семье.
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