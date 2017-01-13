В США двух музыкантов группы Tower of Power сбил поезд

В калифорнийском городе Окленд поезд сбил двух музыкантов группы Tower of Power. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Associated Press

Это произошло на железнодорожной станции рядом с клубом, где должны были выступать музыканты. Поезд сбил мужчина, когда они переходили пути.

По данным агентства, они выжили и сейчас находятся в больнице. По словам менеджера Tower of Power пострадавшими оказались барабанщик Дэвид Гарибальди и бас-гитарист Марк Уэгенинген . О степени тяжести их травм пока ничего не известно, но менеджер уточнил, что они находятся в сознании.