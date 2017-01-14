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Двум бортпроводникам Alaska Airlines стало плохо из-за неизвестного вещества
По меньшей мере двум бортпроводникам авиакомпании Alaska Airlines стало плохо после того, как на борту было обнаружено неизвестное вещество. Об этом сообщает ABC.
По информации телеканала, самолёт, который приземлился в Сан-Хосе, встретили аварийные бригады. Один из пострадавших был доставлен в больницу.
В авиакомпании сообщили, что в передней части самолёта было обнаружено белое порошкообразное вещество, которое сыпалось из вентиляционного отверстия во время полёта. Предполагается, что этой субстанцией является противообледенительная жидкость, которой обрабатывали самолёт перед вылетом.
Ранее в Нью-Йорке самолёт совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе.
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