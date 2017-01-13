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Не пропустившая скорую водитель на Камчатке работает в избиркоме
Женщина-водитель, которая перегородила автомобилем дорогу бригаде скорой помощи, работает в избиркоме. В участковой избирательной комиссии подтвердили личность нарушительницы, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Женщина до сих пор входит в состав комиссии.
«Пока у нас нет оснований исключать ее. В случае если она будет осуждена, тогда будет рассматриваться такой вопрос», — рассказал представитель избиркома.
Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском женщина, водитель иномарки, перегородила автомобилем дорогу бригаде скорой помощи, которая спешила на вызов к 21-летнему умирающему пациенту.
Медики просили водителя убрать автомобиль, но женщина не реагировала. Отмечается, что из машины вышел пассажир, который вел себя очень агрессивно: угрожал и запрыгивал на капот. Иномарка уехала лишь после звонка в ГИБДД. Когда медики приехали к пациенту, им оставалось только констатировать смерть молодого человека.
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