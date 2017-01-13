Не пропустившая скорую водитель на Камчатке работает в избиркоме

Женщина-водитель, которая перегородила автомобилем дорогу бригаде скорой помощи, работает в избиркоме. В участковой избирательной комиссии подтвердили личность нарушительницы, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Женщина до сих пор входит в состав комиссии.

«Пока у нас нет оснований исключать ее. В случае если она будет осуждена, тогда будет рассматриваться такой вопрос», — рассказал представитель избиркома.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском женщина, водитель иномарки, перегородила автомобилем дорогу бригаде скорой помощи, которая спешила на вызов к 21-летнему умирающему пациенту.