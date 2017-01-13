В Сальвадоре впервые за два года не произошло ни одного убийства за сутки

Директор национальной полиции Сальвадора Говард Котто заявил, что 12 января в известной высоким уровнем насилия республике за сутки не произошло ни одного убийства впервые за два года, передает Associated Press.

"Вчера у нас не произошло ни одного убийства.Единственный человек, который умер, был ранен два дня назад", - сказал он.

Однако уже в четверг, 13 января, в ходе стычки с полицией в городе Сакатеколука были убиты двое членов криминальной банды.

Отмечается, что предыдущий день без убийств в Сальвадоре пришелся на 22 января 2015 года.

В 2016 году президент Сальвадора Сальвадор Санчес Серен заявилзаявил, что его страна не признает правительство исполняющего обязанности президента Бразилии Мишела Темера и что посол страны в Бразилии был отозван.