В Нидерландах суд признал оправданным решение об изъятии у журналистов материалов по МН17

Голландский журналист Стефан Бек заявил, что суд признал обоснованным решение о конфискации у него и Мишеля Спеккерса материалов по крушению Boeing на востоке Украины.

«Судья решил, что конфискация материала оправдана. Мы не согласны с этим. Они хотят удалить часть фотографий, а с части снять копии. Собираемся сделать встречное предложение к следственной группе», — написал Бек в своём Facebook.

Он отметил, что, если их предложение не будет принято, то они подадут апелляцию на данное решение суда.

Ранее сообщалось, что голландская полиция изучит изъятые у журналистов улики по MH17.

Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.