Опасения подтверждаются: голландские журналисты рассказали РЕН ТВ об уничтожении материалов по МН-17

Голландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс в эксклюзивном письме РЕН ТВ рассказали о том, что суд принял решение предоставить властям доступ к материалам о гибели самолета МН-17 в Донбассе. При этом Бек и Спеккерс подтвердили, что часть изображений, которые они сделали на месте катастрофы, будет уничтожена.

Материалы, собранные на месте крушения МН-17 в Донбассе журналистами Беком и Спеккерсом, были конфискованы в аэропорту Амстердама властями. После вмешательства Немецкого Союза журналистов, власти отказались использовать материалы без разрешения суда.

Журналисты утверждают, что многие утверждения, содержащиеся в решении судьи, не соответствуют действительности. Это он объясняет, в частности, предоставлением группе следователей запрошенного ими ранее содействия, подчеркивая при этом, что расследование ведется в трудных условиях. Однако, по информации самих Бека и Спеккерса, район катастрофы в настоящее время является достаточно безопасным.

После конфискации материалов, Стефан Бек в интервью РЕН ТВ рассказал, что опасается, что видеозаписи попадут в руки сотрудников СБУ и все, кто дал интервью о крушении Boeing, окажутся под ударом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне выразила опасения, что материалы расследования катастрофы могут не дойти до общественности, так как могут быть цензурированы. Однако, Захарова выразила надежду на то, что этого, все же не произойдет.

Ранее в Министерстве обороны России проанализировали доклад международной следственной группы о крушении MH-17 в Донбассе и усомнились в объективности этого расследования.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, на его борту находились 298 человек - все они погибли.