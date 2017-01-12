Автохам стал убийцей: водитель не пропустил скорую к умирающему

В Петропавловске-Камчатском женщина, водитель иномарки, перегородила автомобилем дорогу бригаде скорой помощи, которая спешила на вызов к умирающему пациенту. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт регионального управления Следственного комитета РФ.

«Со слов медицинского персонала бригады скорой медицинской помощи, своевременно оказать медицинскую помощь мужчине им помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду автомобиля скорой медицинской помощи», - указано в сообщении.

Поздно вечером в понедельник, 9 января, бригада скорой помощи выехала на вызов к 21-летнему мужчине. Автомобиль перекрыл дорогу медикам на подъезде к дому 30 по улице Циолковского.

По данным агентства РИА Новости , бригада скорой просила водителя убрать автомобиль, но женщина не реагировала. Отмечается, что из машины вышел пассажир, который вел себя очень агрессивно: угрожал и запрыгивал на капот. Иномарка уехала лишь после звонка медиков в ГИБДД

Когда медики приехали к пациенту, им оставалось только констатировать смерть молодого человека. Следователи проводят проверку по факту смерти.