Скандал с автохамом. Почему медики не пошли пешком к умирающему пациенту?

В Петропавловске-Камчатском врачи скорой помощи, которые не смогли подъехать к дому умирающего пациента из-за перегородившей дорогу иномарки, объяснили, почему не пошли на вызов пешком. По словам заместителя главного врача местной больницы Галины Куликовой, медики испугались неадекватного поведения автомобилистов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «Звезда»

«Идти на вызов пешком побоялись, потому что у нас фельдшер женщина, водитель уже возрастной. Ну и потом, неизвестно, какие намерения. Вдруг у него есть оружие», – рассказала Куликова.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском женщина, водитель иномарки, перегородила автомобилем дорогу бригаде скорой помощи, которая спешила на вызов к 21-летнему умирающему пациенту.

Медики просили водителя убрать автомобиль, но женщина не реагировала. Отмечается, что из машины вышел пассажир, который вел себя очень агрессивно: угрожал и запрыгивал на капот. Иномарка уехала лишь после звонка в ГИБДД. Когда медики приехали к пациенту, им оставалось только констатировать смерть молодого человека.