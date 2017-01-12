Машинист поезда в ФРГ применил экстренное торможение из-за снеговика

Слепленный неизвестными прямо на железнодорожных путях на севере Германии полутораметровый снеговик вынудил машиниста грузового состава прибегнуть к аварийному торможению. Как сообщили в четверг в полиции федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, из-за инцидента тормозная система поезда была повреждена. Ее ремонт оценивается в €5 тыс.

Инцидент произошел в среду в окрестностях городка Везенберг (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания). По данным правоохранителей, трое злоумышленников слепили снежную фигуру примерно в 17:45 по местному времени (19:45 мск). Машинист проезжавшего в этом районе через несколько минут грузового состава не смог вовремя определить, что на путях находится не человек, а снеговик, и экстренно остановил поезд.

Правоохранители начали поиски злоумышленников. В полиции не сообщили, успел ли машинист остановить состав перед снеговиком.