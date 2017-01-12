Автохам стал убийцей: водитель не пропустил скорую к умирающему

На Камчатке автохам на иномарке не пропустил скорую, ехавшую по вызову, и стал виновником гибели пациента. Врачебная бригада направлялась по экстренному вызову: 21-летний молодой человек перестал дышать.

Скорая мчалась со включенными спецсигналами, однако на подъезде к дому дорогу машине перегородила иномарка. Водитель не реагировал на просьбы медиков освободить дорогу. Пассажир иномарки вышел из авто и принялся угрожать врачам, сообщает РИА Новости. Он даже запрыгивал на капот скорой помощи. Медики вызвали полицию, но водитель и пассажир скрылись до приезда правоохранителей.

В результате бригада потеряла 10 минут: вместо 3 минут врачи добрались до пациента за 13. Молодой человек скончался раньше, чем приехала скорая.

По факту смерти начата доследственная проверка, будет проведена судмедэкспертиза. ЧП вызвало широкий общественный резонанс: большая часть пользователей соцсетей обвиняет автохама, однако есть и те, кто считает, что врачи могли бы попытаться добраться до больного пешком.