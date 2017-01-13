Певица, скончавшаяся при загадочных обстоятельствах во Владивостоке, была солисткой группы "Лицей"
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Певица, скончавшаяся при загадочных обстоятельствах во Владивостоке, была солисткой группы "Лицей"

Во Владивостоке загадочно погибла солистка группы «Лицей»
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Певица Жанна Роштакова, которая скончалась при невыясненных обстоятельствах во Владивостоке, была солисткой группы "Лицей". Ранее сообщалось, что, по некоторым данным, на Роштакову упала полка в ванной.
Ранее о гибели своей близкой подруги сообщил в Instagram Прохор Шаляпин, с которым певица вместе принимала участие в передаче "Утренняя звезда". Певец сообщил, что между ним и Роштаковой состоялся телефонный разговор за несколько часов до того, как поступило трагическое сообщение.
По словам Шаляпина, певице было 33 года. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства гибели артистки.
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