Певица, скончавшаяся при загадочных обстоятельствах во Владивостоке, была солисткой группы "Лицей"

Певица Жанна Роштакова, которая скончалась при невыясненных обстоятельствах во Владивостоке, была солисткой группы "Лицей". Ранее сообщалось, что, по некоторым данным, на Роштакову упала полка в ванной.

Ранее о гибели своей близкой подруги сообщил в Instagram Прохор Шаляпин , с которым певица вместе принимала участие в передаче "Утренняя звезда". Певец сообщил, что между ним и Роштаковой состоялся телефонный разговор за несколько часов до того, как поступило трагическое сообщение.

По словам Шаляпина, певице было 33 года. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства гибели артистки.