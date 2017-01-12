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Арестованные экс-бойцы "Торнадо" напали на охрану Лукьяновского СИЗО в Киеве
Арестованные бывшие бойцы батальона "Торнадо" 11 января поздно вечером напали на охрану Лукьяновского СИЗО в центре Киева. Об этом сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.
"Арестованные напали на охрану Лукьяновского СИЗО", - сказал Тракало изданию "Украинская правда".
Он сообщил, что, по предварительной информации, между арестантами, которых доставили после заседания суда, и конвоем возник конфликт в здании СИЗО. "Один из заключенных нанес себе телесные повреждения и сейчас под охраной доставлен в медучреждение. Во время конфликта здание СИЗО окружала полиция, чтобы обеспечить порядок", - рассказал Тракало.
В июне 2015 года МВД задержала восемь человек из состава батальона "Торнадо", в том числе его командира Руслана Онищенко. Им предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей в зоне боевых действий в Луганской области, пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. В марте 2016 года по этому же делу был задержан и заместитель командира Николай Цукур. Суд взял под стражу задержанных без возможности внесения залога. В апреле 2016 года прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении экс-командира "Торнадо", заместителя командира и служащего роты.
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