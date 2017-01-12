Арестованные экс-бойцы "Торнадо" напали на охрану Лукьяновского СИЗО в Киеве

Арестованные бывшие бойцы батальона "Торнадо" 11 января поздно вечером напали на охрану Лукьяновского СИЗО в центре Киева. Об этом сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

"Арестованные напали на охрану Лукьяновского СИЗО", - сказал Тракало изданию "Украинская правда".

Он сообщил, что, по предварительной информации, между арестантами, которых доставили после заседания суда, и конвоем возник конфликт в здании СИЗО. "Один из заключенных нанес себе телесные повреждения и сейчас под охраной доставлен в медучреждение. Во время конфликта здание СИЗО окружала полиция, чтобы обеспечить порядок", - рассказал Тракало.