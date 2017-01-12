Следователи задержали подозреваемую в похищении ребёнка из Дедовской больницы в 2014 году

В Московской области задержана подозреваемая в похищении месячного ребёнка из палаты детского отделения Дедовской городской больницы 17 июня 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по региону.

«Следственными органами был проделан огромный объём работы, направленной на розыск ребёнка и лиц, причастных к его похищению, к расследованию были привлечены следователи из числа наиболее опытных, а также общественность и средства массовой информации», — говорится в сообщении.

Местонахождение ребёнка было установлено, он направлен на медицинское обследование.

Подозреваемой в похищении оказалась 40-летняя жительница Подмосковья. В настоящее время следователи устанавливают мотивы преступления.