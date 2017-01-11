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Опубликовано видео с места взрыва в Саратове
В одной из квартир дома на Московском шоссе в Саратове взорвался бытовой газ. Взрыв произошел на третьем этаже дома. Телеканал 360 публикует кадры с места происшествия.
По данным ТАСС, пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Шестеро госпитализированы с отравлением угарным газом, еще четверым оказана амбулаторная помощь.
Из дома эвакуировали 16 человек, в том числе четверо детей. Для жителей подъезда организовали пункт временного размещения.
В настоящий момент пожар потушили, однако в доме сохраняется сильное задымление. Сообщается, что взрыв не повредил несущих конструкций здания, а только выбил стекла в подъезде и повредил перегородки в одной из квартир.
СК РФ по Саратову начал доследственную проверку по факту взрыва.
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