Опубликовано видео с места взрыва в Саратове

В одной из квартир дома на Московском шоссе в Саратове взорвался бытовой газ. Взрыв произошел на третьем этаже дома. Телеканал 360 публикует кадры с места происшествия.

По данным ТАСС, пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Шестеро госпитализированы с отравлением угарным газом, еще четверым оказана амбулаторная помощь.

Из дома эвакуировали 16 человек, в том числе четверо детей. Для жителей подъезда организовали пункт временного размещения.

В настоящий момент пожар потушили, однако в доме сохраняется сильное задымление. Сообщается, что взрыв не повредил несущих конструкций здания, а только выбил стекла в подъезде и повредил перегородки в одной из квартир.