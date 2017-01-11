Аэродром под Пермью попытались захватить рейдеры

Люди в грузовике попытались взять аэродром под свой контроль

Пятнадцать человек на грузовике попытались незаконно проникнуть на расположенной под Пермью аэродром Фролово. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

По словам директора «Авиационного спортивного клуба ДОСААФ России» Александра Чернышова, эти люди хотели описать имущество аэродрома и провести там незаконную инвентаризацию.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 10 января. Чернышов заявил, что приехавшие на КамАЗе люди были агрессивно настроены, угрожали снести ворота аэродрома, пытались выгнать охранника и не пускали туда сотрудников ДОСААФ. Они представились руководителями клуба и собственниками земельного участка, но никаких документов не показали.

«Конфликт удалось предотвратить благодаря приезду полиции Пермского района вечером этого же дня», - сказал собеседник агентства.

Чернышов отметил, что земельный участок аэродрома является федеральной собственностью, переданной в аренду клубу ДОСААФ. Этот аэродром - режимный объект, доступ на который посторонним запрещен. Чернышов уточнил, что стоимость имущества аэродрома составляет «десятки миллионов рублей».

Во Фролово базируются эксплуатанты воздушных судов малой авиации и крупный частный парашютный клуб «Скайцентр Пермь».