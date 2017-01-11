СМИ: суд арестовал 564 миллионов рублей и 15 объектов недвижимости Улюкаева

Суд по ходатайству центрального аппарата Следственного комитета РФ арестовал свыше 560 миллионов рублей и 15 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву , который обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов, сообщил зампредседателя СКР Игорь Краснов.

В ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в два миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти" , законность самой сделки при этом не оспаривается. Как стало известно ранее, Басманный суд Москвы арестовал десять земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области.

"Что касается Алексея Улюкаева… то у него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 миллионов рублей. Отмечу, что следствие продолжает устанавливать имущество обвиняемых для его последующего ареста в целях обеспечения исполнения уголовного наказания", — сказал Краснов в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в среду.

Он также сообщил, что только по громким уголовным делам в России арестованы имущество и деньги на сумму около 18 миллиардов рублей.

Так, по данным Краснова, у экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина арестовали недвижимость и автомобили, оцениваемые в 320 миллионов рублей, а также ценности и деньги на сумму более 1,7 миллиарда рублей. Как добавил зампредседателя СКР, всего наложен арест на имущество стоимостью свыше 2,1 миллиарда рублей.

В сентябре 2016 года городской суд Южно-Сахалинска постановил удовлетворить иск генпрокуратуры РФ и изъять в пользу государства имущество семьи Хорошавиных на общую сумму в 1,1 миллиард рублей. Экс-губернатор с марта 2015 года находится под следствием по подозрению в нескольких эпизодах взяточничества.

Краснов также сообщил, что по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и других участников преступного сообщества арестованы 32 объекта недвижимости, деньги и другое имущество на общую сумму около 4,9 миллиарда рублей.