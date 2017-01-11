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СМИ: суд арестовал 564 миллионов рублей и 15 объектов недвижимости Улюкаева
Суд по ходатайству центрального аппарата Следственного комитета РФ арестовал свыше 560 миллионов рублей и 15 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, который обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов, сообщил зампредседателя СКР Игорь Краснов.
В ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в два миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти", законность самой сделки при этом не оспаривается. Как стало известно ранее, Басманный суд Москвы арестовал десять земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области.
"Что касается Алексея Улюкаева… то у него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 миллионов рублей. Отмечу, что следствие продолжает устанавливать имущество обвиняемых для его последующего ареста в целях обеспечения исполнения уголовного наказания", — сказал Краснов в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в среду.
Он также сообщил, что только по громким уголовным делам в России арестованы имущество и деньги на сумму около 18 миллиардов рублей.
Так, по данным Краснова, у экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина арестовали недвижимость и автомобили, оцениваемые в 320 миллионов рублей, а также ценности и деньги на сумму более 1,7 миллиарда рублей. Как добавил зампредседателя СКР, всего наложен арест на имущество стоимостью свыше 2,1 миллиарда рублей.
В сентябре 2016 года городской суд Южно-Сахалинска постановил удовлетворить иск генпрокуратуры РФ и изъять в пользу государства имущество семьи Хорошавиных на общую сумму в 1,1 миллиард рублей. Экс-губернатор с марта 2015 года находится под следствием по подозрению в нескольких эпизодах взяточничества.
Краснов также сообщил, что по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и других участников преступного сообщества арестованы 32 объекта недвижимости, деньги и другое имущество на общую сумму около 4,9 миллиарда рублей.
В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арестом находятся экс-глава республики Вячеслав Гайзер, экс-заместитель главы Коми Алексей Чернов и ряд других фигурантов дела. Всего в деле 19 обвиняемых.
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