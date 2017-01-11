Стрелок из Чарлстона приговорен к смертной казни

Дилан Руф, признанный виновным в убийстве девяти темнокожих прихожан церкви в городе Чарлстон (штат Южная Каролина), приговорен во вторник судом присяжных к смертной казни. Об этом сообщило агентство Reuters.

17 июня 2015 года Руф проник в здание Африканской методистской епископальной церкви в Чарлстоне и расстрелял из пистолета собравшихся на курсы изучения Библии прихожан. Федеральными правоохранительными органами США в отношении Руфа были выдвинуты обвинения в общей сложности по 33 пунктам, включая убийство девяти человек и совершение преступлений, продиктованных расовой ненавистью.

15 декабря 2016 года жюри присяжных в Чарлстоне признало Руфа виновным по всем пунктам.