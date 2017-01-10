В СК назвали основные версии аварийной посадки Airbus в аэропорту Калининграда

Следствие рассматривает три версии инцидента с самолётом Airbus A320 в аэропорту Храброво в Калининграде. Об этом сообщил руководитель калининградского следственного отдела северо-западного СУ на транспорте СК России Александр Перепелицын в эфире телеканала «Каскад».

По его словам, причиной выезда самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы могли стать ошибка экипажа, нарушение со стороны принимающих служба аэропорта или технический сбой в работе самолёта.

«Отдать приоритет какой-либо из версий не представляется возможным, пока готовы не все данные следственных действий, но версия о том, что взлётно-посадочная полоса была не готова к приёму судна, пока подтверждения не находит», — отметил Перепелицын.

В ночь на 4 января в калининградском аэропорту Храброво произошла аварийная посадка самолёта Airbus A320, в ходе которой он выкатился за пределы ВПП. По данному факту СК возбудил уголовное дело.

5 января аварийный самолёт убрали с ВПП.