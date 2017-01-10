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Адвокат: Багдасарян не будет работать дворником из-за проблем со здоровьем
Сегодня стритрейсерша Мара Багдасарян, согласно судебному решению, должна начать исправительные работы в районе Сокол в качестве дворника управляющей компании при многоквартирном доме. Девушка приехала на место, но оказалось, что она не может работать из-за проблем со здоровьем, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life. Гонщице поручили бумажную работу.
«У нее железная спица от бедра до колена, и больше пяти минут она не может находиться на улице, особенно в такой мороз. Ей просто не позволяет ее состояние здоровья заниматься работой, связанной с уборкой улиц, бумажную работу тоже кто-то должен выполнять», — рассказал адвокат девушки Давид Кемулария.
Сообщалось, что Багдасарян приговорили к 595 часам исправительных работ за 55 неоплаченных штрафов и многочисленные нарушения ПДД.
Ранее Багдасарян была приговорена к 24 суткам административного ареста, которые она уже провела в спецприемнике. Кроме того, девушка обязана выплатить штраф на общую сумму свыше 170 тысяч рублей.
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