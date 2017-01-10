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На пляже в Сочи найдены останки погибших при крушении Ту-154
Фрагменты разбившегося самолета Ту-154 и останки тел погибших найдены на пляже санатория "Бургас" в Сочи, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.
Обломки самолета обнаружили охранники санатория, они вызвали полицейских.
По данным издания, найдены вентилятор, кресло, панель и микросхема. "Также в ходе осмотра прибрежной территории санатория был обнаружен фрагмент кости длиной 10–15 сантиметров", — рассказал источник в правоохранительных органах.
Все найденные предметы были отправлены на исследования.
Ту-154, принадлежащий Минобороны, потерпел крушение утром 25 декабря над Черным морем. На борту самолета, летевшего из Сочи в Сирию, находились 92 человека. Все они погибли. Среди пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, съемочные группы трех телеканалов, военные и Елизавета Глинка (Доктор Лиза).
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