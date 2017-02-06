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На МКАД иномарка протаранила военную колонну из БТР
Фото: Выхино моё родное / vk
В понедельник утром на МКАД иномарка въехала сзади в бронетранспортер. Фотографии с места ДТП опубликованы в социальной сети ВКонтакте в группе «Выхино моё родное».
«На МКАД, возле «Белой дачи», сегодня утром образовалась пробка из-за БТР», - указано в подписи к фото.
Столкновение произошло на внешней стороне юго-восточного участка МКАД, в районе пересечения с Новоегорьевским шоссе. Сопровождала ли боевую технику Военная автоинспекция (ВАИ), неизвестно.
Пострадавших в результате столкновения нет.
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