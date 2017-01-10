В Москве «замерзли» банкоматы Сбербанка

В работе расположенных на улицах Москвы банкоматов Сбербанка наблюдались сбои из-за сильных морозов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на RNS

«Мы фиксируем незначительные сбои, связанные с низкими температурами. Эта проблема затронула не более 0,1% устройств от сети устройств самообслуживания (через стенное размещение устройств на улицу), наибольшее количество таких устройств размещено в Московском, Среднерусском и Волго-Вятском банках, где фиксируются аномальные температуры», — рассказал представитель банка.

Отмечается, что с такими устройствам оперативно проводятся технические работы, сбои устраняются.

Точное число московских банкоматов, работающих с перебоями из-за низких температур, в Сбербанке не назвали.