В Минобороны раскрыли причину крушения Ту-154

Эксперты Минобороны раскрыли причину крушения Ту-154 над Чёрным морем. По мнению специалистов, трагедия произошла из-за ошибки второго пилота Александра Ровенского, который перепутал рычаги управления шасси и закрылками. Дополнительными факторами стали низкая высота и перегруз борта. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.ru

Источник издания, знакомый с ходом расследования катастрофы, рассказал, что второй пилот Александр Ровенский на взлете перепутал рычаги управления шасси и закрылками (он должен был убрать шасси, но убрал закрылки). Экипаж заметил ошибку, но было уже поздно: перегруженному Ту-154 не хватило высоты для спасительного маневра, он ударился хвостом о воду и разрушился.

По словам собеседника Life, о проблемах стало известно на третьей минуте полета, когда лайнер находился на высоте 450 метров над уровнем моря. В этот момент сработали датчики системы курсовой устойчивости, и Ту-154 стал резко терять высоту из-за проблем с закрылками. Источник уточнил, что багажный отсек самолета был заполнен «под завязку». Также собеседник издания заявил, что у пилотов не было достаточных знаний о том, как действовать в экстремальной ситуации: они якобы не проходили специальной летной подготовки.

Life приводит расшифровку разговора пилотов с черных ящиков, которая свидетельствует о проблемах с закрылками:

- Ух, ё-моё! (Звучит резкий сигнал.) — Закрылки, **, чё за ***! — Высотометр! — Нам... (Неразборчиво.) (Звучит сигнал об опасном сближении с землёй.) — (Неразборчиво.) — Командир, мы падаем!

Ту-154, принадлежащий Минобороны, потерпел крушение утром 25 декабря над Черным морем. На борту самолета, летевшего из Сочи в Сирию, находились 92 человека. Все они погибли. Среди пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, съемочные группы трех телеканалов, военные и Елизавета Глинка (Доктор Лиза).